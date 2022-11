Le principesse Disney grasse | con le smagliature e depresse | il lato umano della maternità

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 29 novembre 2022) Una favola? Proprio no. Lanon è affatto tutta rose e fiori, fatta solo di magia e arcobaleni fatati, di gioia, pace e felicità. Nonostante il mito che circonda questo momento crucialevita delle donne, i cambiamenti e le trasformazioni, anche difficili, che si trovano ad affrontare quando diventano madri sono tanti e tali da segnare un prima e un dopo nella loro esistenza. Da cui non si torna indietro uguali a prima. L’artista Anna Belenky (@annabell illustration) ha voluto ‘smontare’ la favola proprio con l’aiuto delle. Belle – Illustrazione di Anna Belenky (@annabell illustration)Mettere al mondo un figlio è, in ogni caso, un’emozione incredibile. Unica nel suo genere. Ma affrontare una gravidanza e diventare madri comporta anche tutta una serie di problematiche, di ‘ombre’ dietro ...