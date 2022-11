Le competenze del manager 5 0 | innovazione radicale | leadership condivisa | gestione del cambiamento

Leggi su fmag

(Di martedì 29 novembre 2022) I tempi cambiano e diventano maturi per profilare il5.0, quello che guiderà le aziende nell’era della transizione digitale e sostenibile. A tracciarne i contorni, ci pensa il giornalista e creator su LinkedIn Filippo Poletti nel libro “MBA Power: innovare alla ricerca del proprio purpose”: all’interno 101 storie di professionisti che tra il 2020 e il 2022, in piena pandemia, si sono rigenerati a Milano, tornando sui banchi di scuola. Gli ambiti del5.0 Ma in quali settori deve sapersi muovere il5.0? Secondo Poletti, in primis, strategia dell’, crescita esponenziale, trasformazione digitale, marketing omni-canale,del. Senza trascurare la macroeconomia, l’economia ...