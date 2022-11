ilGiornale.it

Ho inseguito l'extracomunitario che, dopo averlo massacrato di, è scappato via in bici, ma l'... ilper l'addio a Ridha, conosciuto da tutti, per mano di chi è convinto che la vita di un ...E iniziano la caccia al marocchino che avrebbe ucciso Ridha ae che poi sarebbe scappato via ... E tra i tanti che conoscevano Ridha ilper un addio per mano di chi pensa che la vita di un ... Le botte, il dolore, la vergogna. Il libro-verità della De André sulle violenze Con "Non era il cuore" Francesca De André ripercorre la sua difficile storia personale partendo dall'aggressione subita da parte dell'ex fidanzato e punta l'attenzione sul tema delle donne vittime di ...TERNI - «Ridha è intervenuto per fare da paciere e invece è stato ammazzato di botte come una bestia. Quando mi sono reso conto della tragedia ho provato a ...