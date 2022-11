(Di martedì 29 novembre 2022) FORMELLO - Il centro sportivo dellasta per riaprire i battenti per la prima. Maurizioha fissato ladegli allenamenti a mercoledì. I giocatori non impegnati al Mondiale, ...

Corriere dello Sport

FORMELLO - Il centro sportivo dellasta per riaprire i battenti per la prima squadra. Maurizio Sarri ha fissato la ripresa degli allenamenti a mercoledì. I giocatori non impegnati al Mondiale, dopo i 10 giorni di vacanza passati ...A Palazzo d'OltreVelinodunque l'ora dei primi interventi sul campo, finalizzati a mettere in sicurezza il versante di Iaccio Crudele, giudicato dall'Azienda stradeil punto più critico ... Lazio, scatta la ripresa: Sarri ha dato appuntamento alla squadra I giocatori non impegnati al Mondiale, dopo i 10 giorni di vacanza passati in mete esotiche e nella Capitale, sono pronti a ripartire in quel di Formello.La ripresa è stata posticipata di un giorno, Formello riaprirà le porte a Sarri e i suoi ragazzi domani. Un giorno in più per riprendersi e godersi le ultime ore spensierate ...