Lazio | Lotito vuole blindare anche Zaccagni | società al lavoro per rinnovo e adeguamento del contratto

Il calciatore di proprietà del Salisburgo nel 2019 fu acquistato dallama il club dilo scartò dopo le visite mediche e l'affare sfumò. Pavlovic, laziale per poche ore Pavlovic è stato ...Commenta per primo Non c'è nessun patto tra Sarri eper il mercato di gennaio . A dirlo è lo stesso presidente della, secondo il virgolettato riportato questa mattina sul Messaggero . Lo stesso numero 1 del club ha anche ribadito che prima ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Passo dopo passo la lista dei rinnovi in programma per la Lazio comincia a farsi più snella. Il primo a mettere nero su bianco il prolungamento col club è stato Lazzari (festeggiato ...