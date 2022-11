Lazio | Lotito smentisce il vertice di mercato | 'Mai fatto alcun patto per gennaio'

Commenta per primo Il regalo di Natale per lasembrerebbe essere più grande di un colpo di mercato. Il progetto per il Flaminio è pronto e c'è già stato più di un contatto con l'assessore allo Sport di Roma Capitale. Sotto l'albero i tifosi ...Le parole di Claudiosul progetto Stadio Flaminio per la: "A breve dovrebbe esserci un incontro congiunto in Campidoglio" Il patron della, Claudioè tornato a parlare della questione stadio Flaminio, che tiene banco ormai da parecchie settimane. Queste le sue parole, rilasciate a Il Messaggero. PROGETTO ...Lazio, cercasi terzino. Ma non per forza. O almeno, non subito. È questa la versione del presidente Lotito, che non sembra cambiar linea sulla questione mercato. Che ci siano ...Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, fa sul serio ed è intenzionato a regalare ai tifosi una nuova casa dove continuare a sognare con l'aquila sul petto Non è un segreto che il patron biancocele ...