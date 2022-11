Lazio | Lotito avverte la Juve | «Milinkovic Savic è il migliore»

Alessandro Onorato in diretta su TV PlayStiamo parlando del possibile nuovo stadio della, un impianto chevorrebbe far sorgere nell'attuale Flaminio. Del progetto dei biancocelesti e non ...'E' l'ultimo tassello che manca questa'. Queste sono le parole dia Cragnotti nel corso dell'evento 'Sing a Song', rivelate da lui stesso ai microfoni del Messaggero, facendo riferimento allo Stadio Flaminio. Il presidente, ...Importanti novità per lo stadio. La notizia arriva direttamente dall'assessore: ecco il progetto per tutti i tifosi.Claudio Lotito è sotto accusa. Il patron della Lazio sta facendo parlare di sè anche in queste settimane in cui la Serie A è ferma.