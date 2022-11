L’Avvocato Polacco presenterà alla Corte Costituzionale per ribadire l’anticostituzionalità delle norme Covid

Leggi su influencertoday

(Di martedì 29 novembre 2022) In prossimità dell’udienza che si terrà domani 30 novembre 2022 alle ore 9,30 dinanzi lail Movimento Vita parteciperà, con il cofondatore Avv. Edoardomessa e conseguente veglia che si terrà questa sera alle 20,45 nella chiesa di “Nostra Signora del Sacro Cuore” a Roma in via Corso Rinascimento 27. Laè chiamata , su richiesta di numerosi avvocati e su conseguente decisione di alcuni Tribunali italiani a decidere sull’incostituzionali di molteemergenziali che hanno generato la sospensione di numerosi diritti costituzionali, la detenzione domiciliare dei cittadini italiani per lunghi mesi, l’obbligo vaccinale per i lavoratori, la sospensione dal lavoro e dallo stipendio per decine di ...