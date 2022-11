L’antipatia di Sonia Bruganelli nei confronti di Giulia Salemi ha origini “antiche” | spunta il video con il presunto motivo

(Di martedì 29 novembre 2022) Deldineidisi sono accorti praticamente tutti. Dopo averle lanciato una sfida la scorsa settimana, la regina dei social si è presentata in tuta nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip.dineidiha”,ilA... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

diBruganelli nei confronti di Giulia Salemi ha origini "antiche", spunta il video A sollevare il polverone in studio le diverse opinioni sulla controversa relazione tra Antonino ...Signorini non ha deluso Salemi e il pubblico: 'No, per'intelligenza tutta la vita' . Intanto, c'è chi si chiede se da parte dia questo punto ci sianei confronti di Giulia. Ecco perché Sonia Bruganelli "soffre" Giulia Salemi, il presunto motivo