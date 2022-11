L’andata degli Ottavi di CEV Cup

Leggi su seriea24

(Di martedì 29 novembre 2022) CEV Cup 2023Doppia sfida Italia-Turchia neglidi Finale: mercoledì Modena va in scena alle 17.00 ad Izmir, alle 20.30 Piacenza ospita Fenerbahce al Pala Banca Valsa Group Modena e Bluenergy Daiko Piacenza sono pronte a tornare a calcare il palcoscenico europeo della CEV Cup 2023. Le due formazioni di SuperLega Credem Banca saranno contrapposte a due formazioni turche: aprirà il mercoledì di CEV Cup Modena, in campo alle 17.00 a Smirne contro l’Arkas Izmir, mentre Piacenza alle 20.30 ospiterà il Feberbahce HDI Istanbul. Alle 17.00 italiane, le 19.00 locali, la Valsa Group Modena sarà impegnata all’Ataturk Voleybol Salonu contro l’Arkas Izmir, quinta forza del campionato turco, approdata aglidi CEV Cup grazie al doppio successo sui belgi del Gent, con un 3-2 in Belgio e un 3-1 al ritorno. I gialli di Andrea Giani, galvanizzati dalla ...