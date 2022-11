L' allarme di Kiev | Navi russe con 84 missili nel Mar Nero e nel Mediterraneo

TGCOM

Le navi da guerra russe con un totale di 84 missili sono presenti nel Mar Nero e nel Mediterraneo, secondo l'allarme lanciato dalla Marina ucraina, come riferisce Ukrinform. "Nel Mar Nero ci sono 12 navi da guerra russe." La guerra in Ucraina è arrivata al 279esimo giorno, con Kiev che lancia l'allarme: "Navi russe con 84 missili nel Mar Nero e nel Mediterraneo". Intanto la Russia afferma che un dialogo per i negoziati. La first lady ucraina, Olena Zelenska, in visita a Londra, ha esortato a non dimenticare la guerra a Natale. "Speriamo che l'avvicinarsi del periodo natalizio..."