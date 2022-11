La Roma rientrata in Italia dopo tournée in Giappone

Commenta per primo Laquesta mattina alle 7.30 all'aeroporto di Fiumicino dopo aver concluso la tournée in Giappone con l'amichevole pareggiata ieri contro gli Yokohama F. Marinos. Il tecnico giallorosso ...Lasaluta il Giappone, è tornata a casa. La troupe giallorossa èin Italia nella prima mattinata. Atterrata da poco nella Capitale, la squadra ora avrà dodici giorni di riposo concessi da ...Nell’ultimo periodo stava attraversando un momento difficile dopo aver saputo che gli era stata diagnosticata la Sla a uno stadio ancora molto prematuro ...Paulo Dybala non è ancora sceso in campo con la maglia dell'Argentina dopo i primi due incontri ufficiali della sua nazionale ...