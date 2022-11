La ripresa al Filadelfia

(Di martedì 29 novembre 2022) Il Torino ha ripreso oggi gli allenamenti presso lo stadio. Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica alla quale hanno partecipato anche elementi della formazione Primavera. Terapie per Aina, lavoro differenziato per Schuurs e programma personalizzato per Pellegri. Assenti i calciatori impegnati con le rispettive squadre nazionali ai Mondiali in Qatar (Lukic, Milinkovic Savic, Radonjic, Rodriguez e Vlasic). Domani in calendario una seduta di allenamento. Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

