La Profezia sull’Ucraina annunciata dalla Madonna prima di Fatima

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 29 novembre 2022) La Beata Vergine Maria a Hrushiv, in Ucraina, annunciò molto tempo fa, unasul destino di quel popolo. Sono sconosciute a molti le numerose apparizioni dellache avvennero durante i periodi più bui, in questa terra martoriata. Ci si chiede in continuazione cosa sarà della situazione dell’Ucraina, e se come al solito sarà L'articolo proviene da La Luce di Maria.