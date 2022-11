La Procura della Figc apre un' inchiesta sulla Juventus | sotto la lente i contratti dei calciatori

Al momento rimangono tutte ipotesi, ma è lo scenario che emerge dalla notizia che laFedercalcio ha aperto oggi un procedimento sulle scritture private tra il club bianconero e i suoi ...... nonché le attività pRoseguite su delegaed ancora in corso a luglio '92), si aspettassero esiti giudiziari più cospicui di quelli conseguiti (come ribadito da De Donno al processo Mori/...La Procura della Figc, infatti, ha deciso di aprire un'inchiesta sui contratti dei calciatori bianconeri in relazione all’ipotesi avanzata dalla magistratura ordinaria di un taglio fittizio degli ...Attraverso i propri social, il giornalista del Corriere Massimiliano Nerozzi commenta così le ultime vicende in casa Juventus: “Meno male che l’inchiesta della Procura di Torino ...