(Di martedì 29 novembre 2022) Finisce 1-1 in Emilia Romagna il match dell’8° giornata di1 contro il. Per la Fiorentina a segno Ciabini, alla sua quarta marcatura personale in Campionato. Vincono anche le prime tre della classe (Roma, Juventus, Milan). La prossima sfida delle gigliate sarà in casa contro il Parma: match importante per provare a staccare il gruppo e a riavvicinarsi alla vetta. RISULTATIInter-Juventus 2-1Napoli-Tavagnacco 3-0Parma-Lazio 1-1Roma-Verona 9-1San Marino Academy-Milan 0-4-Fiorentina 1-1 CLASSIFICA20 Roma19 Juventus, Milan18 Inter10 Fiorentina, Parma8 Verona7, Napoli 6 Tavagnacco, San Marino Academy, Lazio Fonte articolo e foto: www.acffiorentina.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

ACF Fiorentina

Vittoria in rimonta per labiancorossa che si impone per 3 a 2 contro l'Arzignano Valchiampo. Rimini in vantaggio al 9° con Zanni, al 35°Zec e al 41° Morello porta in vantaggio ...Il Nettuno, in formazione rimaneggiata,sul campo del Centro Sportivoper 1 a 1. A passare in vantaggio sono i pontini al 20 del secondo tempo con il gol di Panico. La formazione di Panicci mette a segno la rete del pari ... La Primavera pareggia con il Sassuolo TERNI - Si è concluso il fine settimana di impegni delle giovanili della Ternana, iniziato con la vittoria della Primavera nel derby con il Perugia ... Ne sono usciti due pareggi all’Unicusano ...Il Pisa di D’Angelo non si ferma e batte anche la Ternana. Dal ritorno in panchina del tecnico, i nerazzurri non hanno mai perso (4 vittorie e 4 pareggi). Brutto, invece, il rientro del Parma dalla… L ...