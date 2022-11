La Palestina nell’Onu | dieci anni dopo | l’opzione dei due Stati resta ancora lontana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) Gli attentati di mercoledì scorso a Gerusalemme, che hanno ucciso un ebreo di 50immigrato dall’Etiopia e uno studente canadese di 16di un collegio rabbinico e fatto una trentina di feriti, riportano in Israele l’incubo del terrorismo e vengono letti come un avvertimento al nuovo (ed ennesimo) governo guidato dal leader del Likud Benjamin Netanyahu, vincitore delle elezioni del 1o novembre. I due attacchi, nei pressi di stazioni dell’autobus, sono anche avvenuti, forse inconsapevolmente, nell’imminenza del decimoversario del voto con cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 29 novembre 2012, decretò a larga maggioranza (138 voti a favore, 9 contro e 41 astensioni) l’ammissione dellacome Stato osservatore. In realtà, come notava in quei giorni il professor Natalino Ronzitti su ...