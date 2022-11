La NEW GICA Monreale fuori casa prevale sulla Si Volley

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 29 novembre 2022) https://filodiretto.it/wp-content/uploads/2022/11/WhatsApp-Video-2022-11-29-at-09.59.13.mp4 Settimana da incorniciare per la ASD NEWche sfodera una doppietta di vittorie con la squadra maschile che fa propria la prima gara del campionato andando ad espugnare in quel di Castelvetrano in quattro set gli avversari della asd Si. Il risultato di 3 a 1 con parziali di: 21-25 23-25 25-20 19-25 stanno ad indicare che laha dovuto faticare non poco per avere ragione di una compagine ostica e ben organizzata supportata da un tifo infernale, e certamente a tratti poco sportivo, che ha saputo incoraggiare gli atleti di. Lo dimostrano i quattro set giocati punto dopo punto con grande accanimento agonistico tanto da portare lasul ...