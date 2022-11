La minaccia dell’Iran | carcere e tortura alle famiglie dei giocatori se la Nazionale non canterà l’inno

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 novembre 2022) Secondo quanto riferisce la Cnn l’Iran hato di incarcerare ere ledei calciatori dellase gli stessi non si comporteranno bene prima della partita contro gli Stati Uniti al Mondiale in Qatar in programma oggi. Lo riferisce una fonte che è coinvolta nella sicurezza del Mondiale. Prima della partita di esordio in Qatar, il 21 novembre, contro l’Inghilterra, i calciatorisi sono rifiutati di cantare. Il regime teme che lo facciano di nuovo. La Cnn scrive che “la fonte ha dichiarato che isono stati convocati per un incontro con i membri del Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) e che è stato detto loro che le loroavrebbero affrontato “violenze ...