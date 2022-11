La manovra spacca la Sinistra | proteste in tre piazze diverse

(Di martedì 29 novembre 2022) Lain quattro l’opposizione. Lanon riesce a stare unita neanche contro la legge di Bilancio “Meloni”, bocciata proprio da tutte le forze: Terzo Polo, Partito Democratico, M5S e Cgil. E così, la “” protesta contro la, viaggia in ordine sparso. Il PD già da settimane ha deciso di scendere in piazza il prossimo 17 dicembre a Roma, alla vigilia di Natale. Per il segretario Enrico Letta, appare un modo per mostrare la propria forza, perché per organizzare una piazza con decine di migliaia di persone, significherebbe mostrare i muscoli. Qualcuno lamenta, tuttavia, che prima di organizzare la protesta, il PD dovrebbe riorganizzare se stesso, ma questa è un altra storia. Laè “inadeguata e iniqua”, continua a ripetere Letta, annunciando che in ...

Lain quattro l'opposizione. La Sinistra non riesce a stare unita neanche contro la legge di Bilancio 'Meloni', bocciata proprio da tutte le forze: Terzo Polo, Partito Democratico, M5S e ...... che ha appena annunciato lalacrime e sangue per ovviare al disastro finanziario lasciato ... impantanata in un pericoloso stallo sul Protocollo Brexit chein due il Regno Unito ... Ciriani: «Manovra sociale. Non temiamo la piazza». E le barricate di Landini spaccano il sindacato La manovra spacca in quattro l'opposizione. La Sinistra non riesce a stare unita neanche contro la legge di Bilancio "Meloni", ...