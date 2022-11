La manovra economica 2023 - Documento

Leggi su panorama

(Di martedì 29 novembre 2022) 310 pagine, allegati compresi. Ecco la, la prima del Governo di Giorgia Meloni, presentata ieri alla stampa ma di cui non era ancora circolato ilufficiale che entro domani dovrà essere presentato in Europa. Tregua fiscale, taglio del costo del lavoro e sostegno a famiglie e imprese contro il caro bolletta sono gli assi portati della Legge di Bilancioche sarà discussa in Parlamento in questi giorni. ILLEGGE DI BILANCIO.pdf Le novità dell'ultim'ora Laha ricevuto il “bollino” della Ragioneria di Stato. Il primoprogrammatico del nuovo esecutivo, quindi, perocede nel suo iter legislativo senza ...