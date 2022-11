La Mafia è pronta a depredare l’Ucraina sfinita dalla guerra

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 29 novembre 2022) Lac’è, anche se qualcuno, a volte, ne dimentica l’esistenza. Quasi la si volesse rimuoveremente degli italiani. Invece c’è ed èa colpire ancora. Laquesta sconosciuta, verrebbe da dire. Negli ultimi anni le crisi che si sono susseguite l’hanno messa in un angolo, come un giocattolo in disuso. Ma lanon si spegne a nostro piacimento, è sempre vigile, più viva che mai. La(Fonte: ilovetrading.it)Ed è proprio quando ci sono le crisi che laviene fuori. Si presenta con il suo volto migliore, tranquillizzante. Promette aiuti, per poi toglierti tutto. I nostri politici non la nominano più, quasi temessero di svegliarla. Ma lanon dorme mai, è sveglia ea ...