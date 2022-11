La Liga Spagnola sul caso Juventus | “Chiede l’immediata applicazione delle sanzioni sportive al club”

AGI - Lachiederà a Uefa e Serie A di adottare sanzioni contro la Juventus come limitazioni del mercato e penalizzazioni in classifica, dopo le dimissioni dei vertici del club bianconero in ...La notizia del presunto falso in bilancio del club bianconero ha subito mosso i dirigenti dellache chiedono a gran voce delle sanzioni da parte dell'Uefa.Il terremoto alla Juventus causato dalle dimissioni in blocco del suo cda provoca reazioni anche in Spagna. La Liga, associazione dei club di serie A ha chiesto «l'immediata applicazione delle ...La lega spagnola aveva già presentato un reclamo ufficiale contro il club bianconero alla Uefa nell'aprile 2022 per plusvalenze e stipendi ...