La Juventus crolla in Borsa | arriva Ferrero alla presidenza Terremoto anche alla Ferrari | Binotto lascia

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 29 novembre 2022) Il, con le dimissioni di tutto il Cda, non poteva non provocare una scossa sismicain. Dopo non aver fatto prezzo in apertura a Piazza Affari, il titoloFc in mattinata scambia in negativo e cede l’8,24% il giorno dopo le dimissioni dell’intero cda della società. Titolo sospeso per eccesso di volatilità. Un crollo annunciato, al quale la società bianconera, dopo aver annunciato il nome del nuovo direttore generale Maurizio Scanavino, ha provato a rimediare annunciando la nomina di Gianlucaazzerata ma è caosQui la scelta ...