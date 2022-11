(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiL’estate scorsa, Nino Laha pronunciato il fatidico sì a. Lo ha fatto davanti all’altare, legando la sua vita a quella di Daisy, diventata sua moglie il 29 giugno. Nella stessa città siciliana, dueprima, era venuta al mondo Sophia Grace, primogenita della coppia. L’attaccante classe 1996, nel giro di un mese, avrebbe potuto chiudere un cerchio, tornando a vestire la maglia rosanera a distanza didall’addio. Sulle sue tracce, infatti, c’era anche la compagine siciliana che avrebbe voluto riportarlo a casa come regalo per la promozione. Il destino, o meglio il calciomercato, ha invece messo Lasulla strada del Benevento, lesto nell’inserirsi nella trattativa e chiudere con la Sampdoria per un prestito con diritto di ...

anteprima24.it

... Farias (89 Kubica), La. A disp. Manfredini, Lucatelli, Masciangelo, Thaim, Simy, Basit, Koutsoupias. All. Fabio Cannavaro. Arbitro: Luca Zufferli di Udine. Assistenti: Domenicodi ...... La. In panchina: Manfredini, Lucatelli, Masciangelo, Thaim, Simy, Basit, Koutsoupias. Allenatore: Fabio Cannavaro. Arbitro: Luca Zufferli di Udine. Assistenti: Domenicodi Bari e ... La Gumina-Palermo, cinque anni dopo: "Non voglio pensare di dovere affrontare i rosanero" Florian Ayè e Gianluca Lapadula salgono sul podio della classifica marcatori del campionato di Serie B dopo la 14^ giornata. Resta.PALERMO – La TeamWork Panormus centra la terza vittoria stagionale, seconda tra le mura amiche, battendo Acireale per 102-80 nella quinta giornata del campionato di Serie C Silver. Match equilibrato n ...