La giusta causa | serie thriller Prime Video con protagonista Scarlett Johansson

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 29 novembre 2022) Una nuovadista per avere inizio e laprincipale di questa storia saràche, dopo una lunga carriera fatta di grandi successi, dovrà recitare per un progetto televisivo di alto profilo. A riportare la notizia, ci ha pensato Deadline che ha rivelato che l’attrice ha firmato per ricoprire il ruolo dellaintitolata Just Cause, un legalbasato sul romanzo di John Katzenbach e noto in Italia con il titolo Lae già ordinato dal servizio diin streaming. Ecco i dettagli sullain questione. Vedi tutti gli episodi che ami su Amazon...