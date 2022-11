La giornata ai Mondiali - 29 novembre

(Di martedì 29 novembre 2022) L'Olanda passeggia per 2-0 sul Qatar grazie alle reti di Gakpo e De Jong, mentre tra Senegal ed Ecuador la spuntano gli africani per 2 a 1, e volano agli ottavi di finale. L'Inghilterra strapazza il Galles per 3 a 0, mentre gli USA superano di misura l'Iran e guadagnano il pass per la fase successiva

