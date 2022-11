La flat tax è una minaccia per i tanti poveri e una promessa per i pochi ricchi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) di Carmine Di Filippo Il viceministro all’Economia Maurizio Leo sulla manovra di bilancio ha giustificato la tassa piatta, estesa a 85mila euro per le ‘partite iva’, col fatto che già ci sono altre tasse piatte. Ma si è aggiunta po’ di iniquità alla tanta che già c’è. Con l’aumento della soglia, un professionista giungerà a risparmiare il doppio di un ristoratore, ma senza un aumento consistente di spesa rispetto a quest’ultimo. Un vantaggio per i ‘colletti bianchi’. Introdurre altra iniquità fiscale oltre a quella tra autonomi e dipendenti non si giustifica col fatto che già ce ne sono. Il Sottosegretario: “Gradualmente e trovando le necessarie coperture, bisognerà andare verso un sistema a tre aliquote”. Coperture necessarie se si prevede la riduzione delle entrate abbassando le aliquote. La revisione della spesa ha prodotto riduzione degli sprechi; pare che non ci sia molto ancora ...