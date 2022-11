La dura vita di Beckham in Qatar | hotel da 23 000 euro a notte | maggiordomo e chef privato

(Di martedì 29 novembre 2022) Più che ambasciatore un re. Re Daviddel. Ha lavorato durissimo per pubblicizzare il Mondiale sfruttando la sua immagine in barba al rispetto dei diritti umani, e ora si gode un meritato divertimento nel lusso più sfrenato di Doha. Anche se Cantona ha detto che è “una pecora a buon mercato”. L’ex campione inglese – racconta il Daily Mail- si è recato a Doha senza la moglie Victoria e i figli, e non ha badato a spese. Ha trascorso quasi una settimana nell’a cinque stelle Mandarin Oriental di Doha, situato nell’esclusivo quartiere di Mesheirb. Ha soggiornato in una delle suite più grandi, la suite Baraha View, che ha una propria sala da pranzo, un concierge, un patio esterno, una piscina e un palestra. Una stanza all’ultimo piano che ha costa 23.000a ...

