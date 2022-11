La Dottoressa Smile | anticipazioni seconda puntata 29 novembre

(Di martedì 29 novembre 2022) Martedì 29alle 22.50 su Real Time, arriva ladella nuova stagione de La. Anche per questo appuntamento tre saranno i pazienti ‘speciali’ di cui la(Annapaola Manfredonia) si prenderà cura. Si tratta di Francesca, Leonia e Gianni. Leggi anche:>> Intervista allaAnnapaola Manfredonia Francesca è una colorata casalinga campana che, dopo essersi sempre trascurata, vuole finalmente prendersi cura di sé stessa per una rivalsa nei confronti di suo marito che la chiama “Peppa Pig”: dopo tanti anni ha infatti deciso, ripartendo proprio dal suo sorriso, di riprendere in mano la sua vita. Leonia è una mamma che ha smesso di sorridere a causa dei suoi denti ...

La seconda puntata de ' La' su Real Time - il primomakeover (letteralmente "ristrutturazione del sorriso") prodotto da 'Vivi la vita srl' - andrà in onda martedì 29 novembre, alle ore 22.50 (e sarà ...Su Real Time 'La' , il primomakeover (letteralmente 'ristrutturazione del sorriso') della tv italiana nato da un'idea di Nando Moscariello per 'Vivi la vita srl', casa di produzione da lui ...Martedì 29 Novembre alle 22.50 su Real Time, arriva la seconda puntata della nuova stagione de La Dottoressa Smile. Anche per questo appuntamento tre saranno i pazienti ‘speciali’ di cui la dottoressa ...Torna su Real Time la Dottoressa Smile, e come nella precedente edizione è pronta ad aiutare i pazienti a ritrovare il sorriso e l'autostima.