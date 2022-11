La congiura di Gesù Cristo Nella testa di Vladimir Putin | pare che in Crimea

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) In un celebre discorso alla Bbc del primo ottobre 1939, Winston Churchill definì la Russia «un rebus avvolto in un mistero che sta dentro un enigma». Un alone di mistero avvolge certamente il comportamento di, di cui pochi, dopo l'invasione dell'Ucraina, riescono a comprendere la logica. Il problema diventa ancora più inquietante dopo la lettura di alcune opere recentemente pubblicate. La prima è il saggiomente di(La Nave di Teseo, pp. 214, euro 14) di Elena Kostioukovitch, una scrittrice nata a Kiev e laureata a Mosca, ma ora residente in Italia, che si è sforzata di decifrare ciò che passa nel cervello del presidente della Federazione russa. Tra le sbalorditive informazioni che il suo saggio ci trasmette c'è una paranoica rivisitazione della storia conosciuta ...