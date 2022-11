Koulibaly | “Sono vicino ad Ischia e ai suoi abitanti | voglio dedicargli il gol”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 29 novembre 2022) Kalidou, capitano della nazionale senegalese ed ex ”comandante” del Napoli come ribattezzato da Luciano Spalletti, si è sempre distinto per il suo spessore umano, dentro e fuori dal terreno di gioco. Il centrale è sempre stato impegnato nella lotta al razzismo ed in diverse battaglie sociali, dimostrando tutto il suo valore. Così non ha fatto eccezione stasera, dove in uno dei palcoscenici più importanti della sua carriera e, trovato il primo gol con la sua nazionale, ha rivolto un pensiero alla popolazione colpita dalla frana di. Intervistato dalla stampa internazionale dopo i festeggiamenti per il passaggio del turno infatti ha dedicato questo momento alle vittime. KalidouSenegalLe parole di cordoglio in diretta ”A causa delle frane cistati molti ...