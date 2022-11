Koulibaly in gol | trascina il Senegal agli ottavi di finale ai Mondiali – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di martedì 29 novembre 2022) Kalidouha segnato un gol durante la sfida Ecuador-dei, gli africani si qualificanoha messo a segno la rete del 2-1, fondamentale per il passaggio del turno della compagine africana. Il gol dell’ex giocatore del Napoli ha messo al sicuro il risultato ed ha dato l’accesso al turno successivo ai campioni d’Africa. Molto bella la rete diche ha segnato con un tiro al volo dsviluppi di un calcio d’angolo. Molto positiva anche la sua prestazione in difesa, così come tutto il reparto difensivo che ha contenuto bene la squadra sudamericana L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.