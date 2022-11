Koulibaly e la dedica da pelle d’oca nel post partita per Ischia | avete sentito?

... dunque ricorda che 'sembravano una catastrofe gli addii al Napoli di Mertens, Insigne,. ... un modo per esorcizzare la paura di aver sbagliato cavallo' Il pezzo poi siall'Inter e ai ...... Giovanni Di Lorenzo Alla vigilia di Roma - Napoli , il Corriere dello Sportuna pagina ai ... l'elezione: via Insigne per una separazione dolorosa ma condivisa, via ancheche in teoria ...Una dedica speciale per l'isola di Ischia gravemente colpita dall'alluvione di domenica scorsa: l'ha inviata Kalidou Koulibaly al termine della gara vinta per 2-1 contro l'Ecuador ...La stringa al braccio del capitano e lo striscione dei tifosi del Senegal scandiscono la vittoria contro l’Ecuador e la qualificazione agli ottavi ...