Katia Follesa | “Valeria Graci? Quel ‘noi’ è finito”

(Di martedì 29 novembre 2022) “”.mette definitivamente fine alle ipotesi di una reunion con. Lo fa nell’ultima puntata del suo podcast Bsmt, spiegando che quanto accaduto in questi anni ha rotto inesorabilmente l’intesa tra loro, rendendo impossibile ricomporre il duo comicoche tanto successo riscosse nei primi anni Duemila a Zelig. “Se potessi tornare indietro mi incavolerei come una bestia perché sono state fatte scelte sbagliate — ha detto la comica 46enne —. Alcune cose le ho lasciate correre perché non avevo voglia di prendere in mano la situazione e ciò ha fatto sì che si sgretolasse la situazione. In un momento tanto delicato avrei voluto che lei fosse più presente. Poi noi ne abbiamo parlato ...

Chi è Angelo Pisani, comico e compagno di. Membro dell'amato duo comico I Pali e Dispari, ha conosciuto la compagna L'articolo Angelo Pisani, chi è il compagno di: carriera, vita privata, figlia proviene da True ...e Valeria Graci non torneranno mai più insieme sullo stesso palco. Il duo comico che ha fatto impazzire il pubblico di Zelig per parecchi anni non si riformerà. Le due artiste non sono ...Katia Follesa ha raccontato nel suo podcast BSMT che non c’è possibilità di una reunion con Valeria Graci, nonostante il duo fosse amatissimo dal pubblico, quello che si è rotto dieci anni fa non può ...Nessuna possibilità di vedere di nuovo insieme il duo comico femminile di punta di «Zelig». È la comica 46enne a ribadirlo nel suo podcast ...