Juventus | scelto il nuovo presidente | chi è Gianluca Ferrero

(Di martedì 29 novembre 2022) Attualmente la situazione dellaappare decisamente critica. Dopo le notizie di ieri sera, che hanno visto dimettersi l’intero CdA bianconero (Agnelli e Nedved compresi), la Vecchia Signora vive un momento di grande sbandamento. Rimettere insieme i pezzi non pare affatto facile ma, almeno nel breve, la società torinese cerca di mettere delle pezze dove possibile per salvare il salvabile. Tra tutti spunta il nome dinel ruolo di, chi èNato a Torino nel 1963, laureato in Economia e Commercio nel 1988, dal 1989 è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino. Dal 1995 è iscritto al Registro dei Revisori Legali e ricopre il ruolo di Consulente Tecnico del Giudice. ...

