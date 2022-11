(Di martedì 29 novembre 2022) Il ministro delle Infrastrutture Matteocheper le dimissioni del consiglio d’amministrazione dellae del suo presidente Andrea Agnelli. Ilsu Facebook del leader della Lega, tifoso del Milan, ha scatenato polemiche anche tra i suoi sostenitori.ha scritto: “Juve, tutti a casa.silo???”. Uno sfottò calcistico che però secondo molti non si addice al suo ruolo da membro del governo. “Ti ho votato… pensa alle cose serie per favore”, commenta ad esempio Giuseppe. Altri fanno notare come la reazione dei tifosi possa essere comprensibile, molto meno quella di un rappresentante delle istituzioni che gioisce e festeggia per una vicenda grave – è in corso un’inchiesta della Procura di Torino – che ...

Il Fatto Quotidiano

Cerca Home Torino Torino, si dimette il Cda. Andrea Agnelli non è più presidente Redazione ... 2022 Torino Torino Film Festival,su film No Tav. Augusta Montaruli attacca Steve Della ...Cerca Home Torino Torino, si dimette il Cda. Andrea Agnelli non è più presidente Redazione ... 2022 Torino Torino Film Festival,su film No Tav. Augusta Montaruli attacca Steve Della ... Juventus, polemica per il post di Salvini che esulta: “Stanotte si dorme lo stesso” Iscrizione avvenuta con successo. Tra le pieghe dei comunicati pubblicati ieri sera dalla Juventus per annunciare lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e l'imminente rivoluzione in seno al ...Il nuovo presidente della Juventus è Gianluca Ferrero, commercialista e amministratore di varie società, scelto da Exor per sostituire Andrea Agnelli, che si è dimesso assieme a tutto il cda.