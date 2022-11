Juventus | Pjanic ringrazia Agnelli | “Sono stato fortunato ad averla come presidente”

(Di martedì 29 novembre 2022) Miralemha voluto dedicare un pensiero ad Andreadopo le sue dimissioni dadella. “Un grandeè vicino alla squadra quando si vince ma soprattutto si perde. Un grandeè vicino ai giocatori, ed è pronto a prendere decisioni sofferte per il bene della squadra.onorato di aver giocato per laad. Grazie per tutto Pres” ha scritto sul suo profilo Instagram il centrocampista bosniaco. Numerosi i commenti da parte dei tifosi bianconeri, che hanno apprezzato le parole di. SportFace.

Dalle prime perquisizioni alle itnercettazioni, fino agli ultimi interrogatori: l'occhio della procura di Torino sui bilanci bianconeri