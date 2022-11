Juventus | la lettera di addio di Andrea Agnelli | “Meglio lasciare tutti insieme | nuova formazione dovrà ribaltare la partita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) “Cari, giocare per la, lavorare per la; un unico obiettivo: Vincere. Chi ha il privilegio di indossare la maglia bianconera lo sa. Chi lavora in squadra sa che il lavoro duro batte il talento se il talento non lavora duro”. Comincia così ladiai dipendenti dellanel giorno delle dimissioni dell’intero consiglio d’amministrazione bianconero, travolto dall’inchiesta della procura di Torino sui presunti falsi in bilancio e aggiotaggio telematico. Finisce così l’era, cominciata nel 2010 e forse irripetibile dal punto di vista sportivo, come ricorda lo stessonella sua. “La– scrive– è una ...