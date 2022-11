Juventus | Gazzetta | “Pavel | l’uomo dei consigli per Agnelli”

(Di martedì 29 novembre 2022)- Come riporta ad oggi lavia anche il grande uomo di fiducia di Allegri in maniera davvero importante. “ere Le sue considerazioni hanno avuto sempre un peso determinante nelle scelte sportive fatte nell’era Andreaperché, all’interno del board della società bianconera, è stato in grado di tradurre la lingua del campo a chi ha badato agli altri aspetti gestionali della società. L’inserimento dell’ex calciatore nel Cda della Juve risale al 12 ottobre 2010, quando Exor lo propose comeere d’amministrazione, così da entrare a tutti gli effetti nei piani dirigenziali nel corso dell’assemblea del 27 dello stesso mese. Mentre il 23 ottobre 2015 è diventato ufficialmente il vice presidente. Ha avuto un ruolo specifico anche nell’esonero di ...

Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale Ladello Sport. tutte le notizie di del - pierodirigenza Leggi i commenti Calcio: tutte le ...... si legge sul sito delladello Sport. Maurizio Scanavino probabilmente sarà il nuovo ... La nostra consapevolezza sarà la loro sfida: essere all'altezza della storia della. Io ...Cosa rischia la Juventus Tra il serio e il faceto é questa la domanda che tutti i tifosi si pongono in questo momento. Da questo punto di vista, andando a toccare anche il lato sportivo, un resoconto ...Le inattese dimissioni dell'intero CdA non dovrebbero permettere alla Juventus di essere protagonista per quanto riguarda il mercato di gennaio: come riportato da "La Gazzetta ...