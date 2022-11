Juventus e Inter su Gvardiol | apertura ufficiale alla Serie A

(Di martedì 29 novembre 2022) Il mondiale in Qatar sta servendo a diversi calciatori, sopratutto i giovani, per mettersi in mostra in vista del mercato. Il mondiale che si sta svolgendo in Qatar, sta servendo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

In questo senso il confronto con le uniche due squadre italiane paragonabili allain termini di storia e successi, il Milan e l'(non me ne vogliano i tifosi delle romane e i napoletani,...E Salvini twitta contro la Juve Sullo stesso argomento: La doppia chance didi recuperare il Napoli Tra spese pazze e buchi neri, la Juve di Andrea Agnelli non c'è più. È stata ...Vola la Roma e allunga ulteriormente sulle inseguitrici portando a sei i punti di vantaggio in quando si è appena girata la boa della prima metà della stagione regolare. La squadra ...Il terremoto in casa Juventus fa tremare tifosi e nuova dirigenza. Serie B La rivelazioni in diretta non è positiva per i bianconeri.