Juventus | Cobolli Gigli | “La posizione di Exor mi ha fatto cambiare idea sulle dimissioni di Agnelli”

...e tifoso dellada sempre, era tornato a fare parte della società nell'aprile del 2010. A maggio dello stesso anno era stato nominato presidente . Aveva raccolto l'eredità lasciata da...GiovanniGigli è stato presidente delladal 2006, dopo lo scandalo Calciopoli e la retrocessione in Serie B dei bianconeri, fino al 2009 quando il suo posto è stato poi ereditato da Jean - ...Le parole dell'ex presidente bianconero a proposito di quanto accaduto nelle ultime ore Daniele Vitiello Dopo il ribaltone societario in casa Juventus, Giovanni Cobolli Gigli ha parlato in esclusiva ...L'ex presidente bianconero: "Il nuovo numero 1 ha grande equilibrio. Critiche ad Agnelli Doveva tutelare Allegri sei mesi prima di quando l'ha fatto, non doveva comprare Ronaldo. Da lì non ho più cap ...