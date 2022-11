Juventus | chi è il nuovo direttore generale Maurizio Scanavino

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) –è ildella. La nomina diventa ufficiale nella giornata cruciale per la società bianconera, che azzera i propri vertici con le dimissioni del presidente Amdrea Agnelli e di tutti i membri del Cda., classe 1973, ha conseguito la laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Torino e ha svolto la sua attività professionale in vari settori (consulenza, automotive ed editoriale) con esperienze in Italia e all’estero. Dopo gli inizi di carriera, prima in Accenture e in seguito nello sviluppo di servizi digitali e di e-commerce, è approdato nel 2004 nel Gruppo Fiat partecipando al rilancio della società guidata da Sergio Marchionne in qualità didi ...

... Andrea Agnelli , cita Nietzsche e rivela i motivi dell'addio: Cari tutti, Giocare per la, lavorare per la; un unico obiettivo: Vincere .ha il privilegio di indossare la maglia ..."Cari tutti, giocare per la, lavorare per la. Un unico obiettivo: vincere.ha il privilegio di indossare la maglia bianconera lo sa.lavora in squadra sa che il lavoro duro batte il talento se il talento non lavora duro. La ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Terremoto in casa Juventus. Il Cda si è dimesso, compreso il presidente Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene. La società ha conferito l'incarico di ...