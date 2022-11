Juventus | CDA dimesso | si guarda a sorpresa in casa Napoli

(Di martedì 29 novembre 2022) Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, laavrebbe già iniziato are al futuro. Dopo le dimissioni dell’intero gruppo CDA, i bianconeri avrebbero già nel mirino il rimpiazzo per il dirigente dell’area sportiva. Cristiano Giuntoli DirigenteIl nome è quello di Cristiano Giuntoli, attuale dirigente sportivo del. Già da tempo piaceva allaed ora le indiscrezioni sarebbero confermate. Chi è Cristiano Giuntoli: l’attuale direttore sportivo delIn molti avrete sentito parlare di lui ultimamente, infatti Giuntoli si è reso “famoso” grazie all’ultima sessione di mercato estiva del. Dopo le pesanti cessioni avvenute in estate, nessuno avrebbe pensato ad una partenza del genere da parte dei partenopei. Primo ...

