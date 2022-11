Juventus | Andrea Agnelli lascia con il rammarico Champions

Commenta per primo Lariparte , azzerando i propri vertici (a parte Maurizio Arrivabene, che resta come ad con ... compresi il presidenteAgnelli e il vicepresidente Pavel Nedved , e le ...Commenta per primo Attraverso il proprio account Instagram , Miralem Pjanic ha commentato così l'addio diAgnelli alla: 'U n grande Presidente è vicino alla squadra quando si vince ma soprattutto si perde. Un grande Presidente è vicino ai giocatori, ed è pronto a prendere decisioni ...in serata sono arrivate le dimissioni di nove membri del consiglio d'amministrazione della Juventus: oltre a dirigenti di spicco come Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene, anche il presidente del club ...Le notizie delle scorse ore hanno scosso la Juventus e tutto il calcio italiano come un terremoto di magnitudo parecchio intenso. Hanno rassegnato le proprie dimissioni il presidente Andrea Agnelli, i ...