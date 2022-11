Juventus | anche Cherubini rischia il posto | ecco il direttori sportivi in pole

(Di martedì 29 novembre 2022) Federico, direttore sportivo della, è uno dei pochi dirigenti bianconeri rimasti dopo le dimissioni del CdA Federico, direttore sportivo della Juve, è uno dei pochi dirigenti rimasti in carica dopo le dimissioni di gran parte del CdA nella serata di ieri. Tuttavia, il suosarebbe a rischio a fine stagione. Ilposition per sostituirlo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera ci sarebbero Cristiano Giuntoli e Andrea Berta, oggi ds rispettivamente di Napoli e Atletico Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Lariparte , azzerando i propri vertici (a parte Maurizio Arrivabene, che resta come ad con ... prima di passare una fase nella quale sarà ridisegnatala parte relativa ...TORINO - Dopo le dimissioni del CdA dellasono tante le reazioni nel mondo del calcio, soprattutto tra i tanti giocaotri che nell'era ... a commentare la notizia, è arrivatoMiralem ...Dopo il ribaltone societario in casa Juventus, l’ex presidente dei bianconeri Giovanni Cobolli Gigli ha parlato in esclusiva TuttoMercatoWeb.com ...Di cosa è accusata e cosa rischia ora la società bianconera dopo le dimissioni del presidente Andrea Agnelli e del consiglio d'amministrazione del club ...