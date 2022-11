Juve | si dimette l' intero Cda | finisce l' era di Andrea Agnelli | Ferrero nuovo presidente

Le dimissioni dell'intero Consiglio di amministrazione, la fine della presidenza di Andrea Agnelli dopo 12 anni e la nominca di Gianluca Ferrero al vertice della società. Rivoluzione improvvisa nella ...Finisce così l'era di Agnelli, che ha guidato il club per 12 anni: anni in cui laha incassato ben nove scudetti consecutivi, due finali di Champions e diversi altri trofei. Così si legge nel ...(Teleborsa) - Momenti difficilissimi per la Juventus che, reduce dagli insuccessi in Campionato e Champions League, si trova a dover rispondere delle accuse relative alla correttezza dei bilanci ...Dopo 12 anni, il presidente bianconero abbandona il vertice del Club, insieme a Nedved e Arrivabene: “Stiamo affrontando un momento delicato e la compattezza è venuta meno. Meglio lasciare tutti insie ...