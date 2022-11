Juve | il nuovo presidente sarà Gianluca Ferrero

default per il Bitcoin: salta BlockFi Nuova vittima nel mondo delle criptovalute. BlockFi, un'... Ribaltone alla: dopo il terremoto sotto tiro anche Exor Giornata drammatica oggi in Piazza ...Commenta per primo E' Gianluca Ferrero l'uomo scelto dal presidente di Exor John Elkann per rilevare l'eredità di Andrea Agnelli alla guida della Juventus in uno dei momenti più delicati della storia ...Intanto Gianluca Ferrero sarà nominato nuovo presidente della Juventus dopo i 12 anni di Andrea Agnelli, Exor comunicherà la lista completa dei candidati per il rinnovo del Cda entro i termini di ...Andrea Agnelli lascia il club dopo averlo condotto in un'altra dimensione. E per il nuovo Cda bianconero arriva Ferrero ...