Juve | il comunicato integrale delle dimissioni | Maurizio Scanavino nuovo Direttore Generale

Si allega al presentestampa il curriculum vitae del dott. Scanavino. Inoltre, i membri ... prosegue la. LE PRECISAZIONI 'Si segnala, ai sensi dell'Articolo IA.2.6.7 delle Istruzioni al ...TORINO - Con un lungola Juventus ha spiegato i motivi che hanno portato il CdA a dimettersi e Agnelli a lasciare la carica di presidente dopo 12 anni. La notizia è clamorosa e improvvisa e ha scosso ovviamente ...Maurizio Scanavino è il nuovo Direttore Generale della Juventus, come appreso dal comunicato del club che spiega le dimissioni dell'intero Cda. Questa la nota in questione: "Al fine di rafforzare il ...Dal comunicato pubblicato dalla Juventus, emerge la data della prossima Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.