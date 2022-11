Juve | il caso del consigliere Marilungo | «Impossibile lavorare con serenità»

... il comunicato del club Sarà Gianluca Ferrero, uomo di fiducia Exor e revisore ed amministratore di varie società, il prossimo presidente della. Di seguito il comunicato. In riferimento alle ...... 2019, 2020 con la famigerata manovra stipendi e ilplusvalenze.Le inattese dimissioni dell'intero CdA non dovrebbero permettere alla Juventus di essere protagonista per quanto riguarda il mercato di gennaio: come riportato da "La Gazzetta ...La situazione in casa Juventus risulta ancora in costante evoluzione dopo il terremoto societario delle ultime ore che ha visto le dimissioni in massa dell’intero consiglio di amministrazione e del ...